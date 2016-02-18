МИД Польши: распад шенгенской зоны близок как никогда

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Конрад Шиманский в эфире канала TVN 24, передает "ЕвроПравда". "Никогда мы не были так близки (к распаду), могу сказать это со всей определенностью. До сих пор шенгенская зона рассматривалась как нечто само собой разумеющееся, как естественное достижение евроинтеграции, которая служит не только обычным гражданам, но и предпринимателям", - сказал он.

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Он отметил, что из-за политическх изменений в сердце ЕС, из-за миграционного кризиса, многие политики спрашивают себя: сможем ли мы содержать эту систему и в дальнейшем? "Мы утверждаем, что тревоги и сомнения оправданы, но будущее шенгенской зоны должно быть связанным только с одним критерием: уплотнением ее внешней границы", - подчеркнул Конрад Шиманский.

По его словам, Польша настаивает на том, чтобы меры по укреплению охраны границы между Турцией и Грецией в Эгейском море не рассматривались как альтернатива укреплению границ Болгарии и Македонии. "Это комплементарные меры", - сказал он.

Ранее страны Вышеградской четверки заявили, что если соглашение о помощи Турции в обмен на сдерживание потока мигрантов не сработает, они готовы предложить альтернативный план.