На российском космодроме "Восточный" начали испытывать оборудование

Об этом вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сообщил в своем "Твиттере". "Под землей и в техкомплексе - на всех объектах космодрома Восточный идут испытания технологического оборудования", - написал он.

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Как сообщал УНИАН, 20 января глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров заявил, что первый пуск с нового российского космодрома "Восточный" может состояться во второй половине апреля при условии, что "все испытания пройдут успешно".

В январе 2016 года на космодроме началась сборка первой ракеты - "Союз-2", которая выведет на орбиту космические аппараты "Ломоносов" и "Аист".

Россия строит космодром "Восточный" с 2012 года в Амурской области. Зимой 2014-2015 годов строительство космодрома сопровождалось скандалами в связи с хищениями и растратами, а также массовыми забастовками и голодовками рабочих из-за задержек с выплатой заработной платы.