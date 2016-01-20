Первый пуск с российского космодрома "Восточный" запланировали на апрель

Об этом сообщил глава госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров, передает Би-би-си. "Мы предполагаем, что если все испытания пройдут успешно, то это будет вторая половина апреля", - сказал он.

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Конкретная дата пуска ракеты-носителя "Союз-2" с Восточного будет определена позже государственной комиссией по итогам комплексных испытаний, которые начнутся 26 марта.

Космодром "Восточный" в Приамурье должен стать основной стартовой площадкой для запусков российских космических ракет. Его строительство сопровождалось чередой скандалов, связанных с невыплатой зарплаты рабочим. Они несколько раз объявляли голодовку в знак протеста против действий работодателей, а также обращались к президенту России Владимиру Путину.

В связи с этим следственные органы возбудили в отношении подрядчиков и субподрядчиков строительства около 20 уголовных дел о крупных хищениях и невыплате зарплаты.

Завершить строительство планировалось к 30 ноября 2015 года, однако после визита Владимира Путина на стройплощадку дату первых возможных запусков перенесли на весну 2016 года.