Строители российского космодрома начинают голодовку

Об этом российской службе Радио Свобода сообщил один из ее участников. Строители требуют выплатить им долги по заработной плате. Им не выплачивают деньги в течение нескольких месяцев, долг каждому из работников составляет от 100 до 140 тысяч рублей.

В распоряжении Радио Свобода оказалась копия заявления, которое работники направили в адрес руководства, а также в местную прокуратуру. В нем говорится о начале бессрочной голодовки с 8 утра по местному времени субботы, 4 апреля. Она продлится, как следует из заявления, "до тех пор, пока не будут выплачены наши заработанные деньги".

Долг по зарплате самой проблемной из организаций космодрома, компании "Стройиндустрия-С", достиг 14 миллионов рублей. В результате 24 марта около сотни работниковначали забастовку. В начале нынешней недели власти сообщили о начале выплат, однако из всей суммы поступили лишь полмиллиона и деньги вновь кончились.

Читайте такжеРоссия ускоряет строительство космодрома «Восточный» за счет студентовСредства на строительство, выделяемые из госбюджета, проходят сразу через несколько посредников. В случае с нынешними задержками задействованы три компании, и пока их руководители не могут выяснить, на каком этапе деньги пропали.

В начале апреля стало известно, что общая сумма нецелевого расходования средств на космодроме может достичь 16 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура России пытается добиться ответа от госкомпании "Спецстрой" о том, на что ушли эти деньги. Речь идет об авансах, выданных для строительства между июлем 2013-го и декабрем 2014 года.