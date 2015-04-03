Строители российского космодрома начинают голодовку
Двадцать шесть строителей космодрома Восточный начинают голодовку.
Об этом российской службе Радио Свобода сообщил один из ее участников. Строители требуют выплатить им долги по заработной плате. Им не выплачивают деньги в течение нескольких месяцев, долг каждому из работников составляет от 100 до 140 тысяч рублей.
В распоряжении Радио Свобода оказалась копия заявления, которое работники направили в адрес руководства, а также в местную прокуратуру. В нем говорится о начале бессрочной голодовки с 8 утра по местному времени субботы, 4 апреля. Она продлится, как следует из заявления, "до тех пор, пока не будут выплачены наши заработанные деньги".
Долг по зарплате самой проблемной из организаций космодрома, компании "Стройиндустрия-С", достиг 14 миллионов рублей. В результате 24 марта около сотни работниковначали забастовку. В начале нынешней недели власти сообщили о начале выплат, однако из всей суммы поступили лишь полмиллиона и деньги вновь кончились.
Читайте такжеРоссия ускоряет строительство космодрома «Восточный» за счет студентовСредства на строительство, выделяемые из госбюджета, проходят сразу через несколько посредников. В случае с нынешними задержками задействованы три компании, и пока их руководители не могут выяснить, на каком этапе деньги пропали.
В начале апреля стало известно, что общая сумма нецелевого расходования средств на космодроме может достичь 16 миллиардов рублей. Генеральная прокуратура России пытается добиться ответа от госкомпании "Спецстрой" о том, на что ушли эти деньги. Речь идет об авансах, выданных для строительства между июлем 2013-го и декабрем 2014 года.