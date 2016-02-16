НАТО для наблюдения за незаконной миграцией в Эгейском море разместило пять кораблей

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску.

"НАТО остается объединенным. 5 кораблей из Германии, Канады, Италии, Турции и Греции размещены в Эгейском море", - отметила Лунгеску.

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Как сообщал УНИАН, 11 февраля генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что Альянс согласился осуществлять наблюдение в Эгейском море за незаконной миграцией.

"Цель заключается в участии в международных усилиях - чтобы останавливать незаконную торговлю людьми и незаконную миграцию в Эгейском море", - сказал Столтенберг.

В этом регионе уже размещена 2-я морская группа НАТО, которой руководит немецкое командование.

Эта группа будет собирать первичную информацию и наблюдать за ситуацией в Эгейском море, сообщил генсек Альянса.

"Речь не идет об остановке или возврате назад лодок мигрантов. НАТО будет предоставлять критическую информацию и разведывательные данные, чтобы помочь в противостоянии торговле людьми и преступным сетям", - заявил Столтенберг.