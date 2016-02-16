ЕС призвал Молдову ускорить приоритетные реформы

Об этом говорится в постановлении Совета ЕС по иностранным делам, принятом на заседании в понедельник, 15 февраля. Текст постановления опубликован на сайте Совета ЕС, передает Deutsche Welle.

В постановлении указывается на солидарность Евросоюза с Молдовой и на намерение укрепить политическую ассоциацию и экономическую интеграцию, но в то же время обращается внимание на ряд проблем, которые власти в Кишиневе следует устранить. В постановлении отмечается готовность Брюсселя и в дальнейшем предоставлять Молдове финансовую помощь и техническую поддержку, но только при условии наведения порядка в финансовой сфере.

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Кроме того, правительству в Кишиневе нужно добиться прозрачности в управлении государственными финансами. Беспокойство Совета ЕС по иностранным дел вызывает также недостаток независимости судебной системы и правоохранительных органов. Следует достичь прозрачности и полной независимости таких органов, в том числе и антикоррупционных, отмечается в постановлении.

Также ЕС призвал руководство Молдовы создать нормальный бизнес-климат с четкими правилами игры и условия для привлечения инвестиций. Вместе с тем следует сделать все для расследования случаев банковских махинаций с целью вернуть украденные в 2014 году из банковской системы средства, отмечается в постановлении Совета ЕС.

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