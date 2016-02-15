Черногория начала переговоры о вступлении в НАТО

Черногория начала переговоры об обретении членства в НАТО.

Об этом говорится в сообщении на сайте Альянса.

«Черногория обозначила важный шаг на своем пути к членству в НАТО в понедельник (15 февраля 2016 года), начав двухдневные переговоры о вступлении в Брюсселе», - говорится в сообщении.

На переговорах будут рассматриваться подробности обретения членства, в том числе что касается политических, военных и правовых вопросов. Встреча должна дать возможность обеим сторонам выяснить нерешенные вопросы.

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После этой встречи следующим шагом должно стать подписание членами НАТО протокола о присоединении Черногории, которая после этого начнет посещать встречи Альянса как приглашенная страна.

«Как только все союзники (страны-члены НАТО ратифицируют протокол, Черногория сможет присоединиться к Вашингтонскому договору и стать 29-м членом Альянса», - говорится в сообщении.

С 2009 года НАТО и Черногория тесно взаимодействовали при помощи Плана действий относительно членства, который помогает странам подготовиться к возможному членству в будущем.

В декабре 2015 года министры иностранных дел стран НАТО пригласили Черногорию начать переговоры о присоединении.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал это приглашение «историческим», отметив, что оно «дает четко понять, что НАТО сохраняет свои двери открытыми, чтобы осуществить наше видение всей Европы как свободной и мирной».