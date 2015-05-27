Украина не требует членства в НАТО, но готовится к этому - МИД

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Макеев сказал во время дискуссии на тему: "Украина-НАТО: партнерство ради единой и свободной Европы".

"Украинская политика в сфере безопасности направлена на то, чтобы достичь необходимых критериев, которые сделают возможным выполнение Украиной всех необходимых требований, чтобы иметь возможность претендовать на получение членства в НАТО. Это очень важный момент нашей стратегии", - сказал дипломат.

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При этом он подчеркнул, что позиция украинской власти направлена на то, чтобы "не требовать членства здесь и немедленно, но подготовиться к этому. А для того, чтобы подготовиться, нам необходимо реформировать нашу страну, чтобы в итоге полностью соответствовать стандартам НАТО".

В связи с этим он обратил внимание на необходимость реформирования всего сектора безопасности в Украине.

Макеев также отстаивает позицию необходимости развития отношений Украины со всеми странами-членами НАТО, чтобы эффективнее в итоге гарантировать безопасность не только Украины, но и всего евроатлантического пространства.