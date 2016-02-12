Глава ЦРУ рассказал о химическом оружии боевиков "Исламского государства"
Исламисты уже могут производить в небольших количествах хлор и иприт, уточнил Бреннан.
У боевиков так называемого "Исламского государства" есть возможности для производства химического оружия и они уже применяли его в Сирии и Ираке, заявил в интервью американскому телеканалу Си-би-эс глава ЦРУ Джон Бреннан, передает Русская служба Би-би-си.
Исламисты уже могут производить в небольших количествах хлор и иприт, уточнил Бреннан.
"Нам известно о нескольких случаях применения ИГ химического оружия на полях сражений", - сказал шеф американской разведслужбы.
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Бреннан добавил, что ИГ может попытаться наладить экспорт химоружия в западные страны для получения денег.
"Именно поэтому важно пресекать различные транспортные линии и маршруты контрабанды, которые они используют", - сказал он.
Двумя днями ранее об этом говорил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в комитете конгресса.