Глава ЦРУ рассказал о химическом оружии боевиков "Исламского государства"

У боевиков так называемого "Исламского государства" есть возможности для производства химического оружия и они уже применяли его в Сирии и Ираке, заявил в интервью американскому телеканалу Си-би-эс глава ЦРУ Джон Бреннан, передает Русская служба Би-би-си.

Исламисты уже могут производить в небольших количествах хлор и иприт, уточнил Бреннан.

"Нам известно о нескольких случаях применения ИГ химического оружия на полях сражений", - сказал шеф американской разведслужбы.

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Бреннан добавил, что ИГ может попытаться наладить экспорт химоружия в западные страны для получения денег.

"Именно поэтому важно пресекать различные транспортные линии и маршруты контрабанды, которые они используют", - сказал он.

Двумя днями ранее об этом говорил директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер на слушаниях в комитете конгресса.