Сирийская оппозиция просит у Лондона зенитные комплексы для борьбы с российской авиацией - СМИ

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

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Согласно сообщению телестанции, представители оппозиционных сил просят "Лондон дать зенитное вооружение, чтобы остановить российские удары по оппозиции в Сирии".

О каких именно представителях сирийской оппозиции идет речь, пока не уточняется.