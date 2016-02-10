Сирийская оппозиция просит у Лондона зенитные комплексы для борьбы с российской авиацией - СМИ
17:24, 10 февраля 2016Мир
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Сирийская оппозиция запросила у Великобритании зенитные комплексы для использования их против российских ВКС в Сирии.
REUTERS
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.
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Согласно сообщению телестанции, представители оппозиционных сил просят "Лондон дать зенитное вооружение, чтобы остановить российские удары по оппозиции в Сирии".
О каких именно представителях сирийской оппозиции идет речь, пока не уточняется.
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