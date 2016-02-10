НАТО ожидает от РФ содержательного диалога, но не будет отходить от собственных принципов - представитель Альянса

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Брюсселе заявил высокопоставленный представитель НАТО.

"Мы должны добиваться содержательного диалога с Россией", - подчеркнул он, говоря о необходимости укрепления системы сдерживания и обороны Альянса как с юга, так и с востока.

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При этом представитель НАТО пояснил, что для того, чтобы иметь диалог, необходимо, чтобы обе стороны были заинтересованы в поддержке существенного разговора.

"Чтобы был диалог, мы должны иметь две стороны, которые готовы участвовать в диалоге", - сказал представитель НАТО.

Вместе с тем он отметил, что среди членов НАТО никогда не шла речь о том, что для диалога с Россией Альянс должен чем-то жертвовать.

"Существует ряд принципов не только в смысле сдерживания и обороны ... которыми НАТО никогда не будет жертвовать", - заявил чиновник Альянса.

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Как сообщал УНИАН, после российского вторжения в Украину цивилизованные страны исключили Россию из «Большой восьмерки». Также была приостановлена работа Совета Россия-НАТО.

1 февраля секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев пожаловался на то, что НАТО не «учитывает» российских интересов.