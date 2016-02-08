Путин распорядился провести внезапную проверку боеготовности армии у границ Украины

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сообщил министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу.

«В соответствии с решением верховного главнокомандующего Вооруженными силами президента России Владимира Путина сегодня с пяти часов утра войска Южного военного округа, отдельные соединения Воздушно-десантных войск и военно-транспортной авиации приводятся в боевую готовность «Полная». С этого времени мы приступили к внезапной проверке боевой готовности войск на Юго-западном стратегическом направлении», - сказал Шойгу.

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По его словам, в ходе проверки требуется оценить степень готовности Южного военного округа к реагированию на кризисные ситуации различного характера.

«Необходимо отработать весь спектр задач, решаемых органами управления и войсками, в том числе по борьбе с террористическими угрозами, ликвидации последствий природных и техногенных катастроф. Оценить маневренные возможности соединений в ходе совершения маршей при создании группировок войск, а также проверить вопросы готовности авиации и сил ПВО к отражению ударов воздушного противника и защите важных военных и государственных объектов», - заявил Шойгу.

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При этом он поручил главнокомандующему Воздушно-космическими осуществить руководство проверкой 4-й армии ВВС и ПВО, контроль отработки вопросов перебазирования авиации, отражения и нанесения массированных авиационных ударов. Подготовить полигоны для выполнения авиацией практического бомбометания, оценить обучаемых по результатам выполнения учебно-боевых задач в ходе учения. Исполняющему обязанности главнокомандующего Военно-морским флотом поручено лично осуществить руководство проверкой сил и войск Черноморского флота и Каспийской флотилии, организовать выполнение практических задач в районах проведения морских учений. Начальнику штаба Воздушно-десантных войск поручено организовать переброску подчиненных соединений, воинских частей и подразделений в районы выполнения учебно-боевых задач, их передачу в оперативное подчинение Южному военному округу и подготовку к совместным действиям. В рамках учений обеспечить выполнение десантирования различными способами с задействованием самолетов военно-транспортной авиации и транспортных вертолетов.

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Шойгу поручил заместителю министра обороны Анатолию Антонову проинформировать военных атташе иностранных государств о проводимой внезапной комплексной проверке боевой готовности войск.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания готовится к возможному конфликту России и НАТО.