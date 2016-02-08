СМИ: Великобритания готовится к возможному конфликту России и НАТО

По словам военных источников The Daily Telegraph, целью учений является подготовка к быстрой переброске техники в Восточную Европу в случае возможного конфликта между Россией и НАТО, передает РБК.

Как рассказали собеседники газеты, несмотря на то что учения проходят в граничащей с Сирией Иордании, их проведение не связано с борьбой против «Исламского государства».

«Это учения не против ИГИЛ. Если уж на то пошло, мы скорее готовимся присоединиться к США в Украине, а не в Сирии, - сказал один из источников газеты в армии. - Это совсем не тот тип сил, которые нужно направить в Алеппо для борьбы с шайкой джихадистов».

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По словам официального представителя британской армии, учения в Иордании должны обеспечить полную боевую готовность «для развертывания и поддержки вооруженных сил численностью 30 тыс. человек в любой точке мира».

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В Иорданию уже были направлены свыше 300 единиц военной техники. В рамках учений специалисты по логистике, разведке, взрывчатке, а также медики, будут отрабатывать поддержку переброшенных войск.