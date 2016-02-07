Керри назвал запуск ракеты КНДР угрозой международному миру

Об этом сообщил сегодня госсекретарь США Джон Керри во время телефонных переговоров с со своими коллегами из Южной Кореи и Японии.

«Госсекретарь осудил запуск (ракеты), который является нарушением многих резолюций Совета Безопасности (СБ) ООН, угрожает международному миру и безопасности. Он подчеркнул важность совместного международного ответа на провокации Северной Кореи, включая решительную резолюцию СБ ООН», — говорится в распространенном заявлении начальника пресс-службы госдепартамента Джона Кирби, передает Росбалт.

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Кирби также отметил, что администрация США нацелена на выполнение своих обязательств по обороне и безопасности Японии и Южной Кореи.

«Госсекретарь также подчеркнул жизненную важность продолжения тесного сотрудничества США, Японии и Республики Корея в решении вопросов, связанных с угрозами, исходящими от КНДР», — добавил Кирби.

Напомним, что военные Южной Кореи заявили, что Северная Корея провела испытание баллистической ракеты под видом космического пуска. Центральное телевидение КНДР в свою очередь сделало объявление об успешном запуске искусственного спутника Земли.