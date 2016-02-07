Совбез ООН осудил запуск ракеты в КНДР: рассмотрят санкции

Об этом глава Постоянного представительства Украины при ООН Владимир Ельченко сообщил в Twitter.

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«СБ собрался и ожидаемо осудил КНДР. А будет ли такое же решительное усиление санкций - открытый вопрос. Пока что КНДР насмехается надо всем миром», - написал Ельченко.

В заявлении, принятом на чрезвычайном заседании Совбеза, говорится, что в ближайшее время будет рассмотрена резолюция о введении санкций против Северной Кореи, которые станут ответом на опасные и серьезные нарушения устава ООН. Об этом сообщила Русская служба ВВС.

В поддержку резолюции выступил Китай, который считается союзником КНДР, а также 14 других членов Совета Безопасности.

Єльченко также добавил, что Украина готова взаимодействовать с другими членами Совета безопасности ООН в вопросе жесткой резолюции в отношении действий Северной Кореи.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 7 февраля, власти КНДР сообщила об успешном запуске спутника, однако Соединенные Штаты и Япония утверждали, что на самом деле речь шла об испытании баллистической ракеты.

После этого по инициативе Южной Кореи по этому вопросу было собрано экстренное заседание Совета безопасности ООН.

Также сегодня разведслужбы Южной Кореи заявили, что власти КНДР готовится провести пятые по счету ядерные испытания.