В КНДР заявляют об успешном запуске спутника

Северная Корея подтвердила успешный запуск баллистической ракеты со спутником, сообщает Slon.ru со ссылкой на сайт Центрального телеграфного агентства КНДР.

"В сообщении, распространенном в эфире Центрального северокорейского телевидения, говорится, что спутник "Кванменсон-4" вышел на заданную орбиту спустя девять минут после старта. Период обращения аппарата вокруг Земли составляет 94 минуты. Уточняется, что на спутнике установлены телекоммуникационные аппараты для наблюдения за Землей", - говорится в статье.

Пхеньян также заявил о своем намерении продолжать запускать спутники в будущем.

Отмечается, что 7 февраля Южная Корея объявила о запуске КНДР ракеты большой дальности. Ракета со спутником взлетела с космодрома Сохэ, расположенного на западном побережье страны, в сторону японской префектуры Окинава в 02:30. До этого Токио и Сеул предупреждали о том, что запуск может состояться раньше обозначенного срока – в период с 7 по 14 февраля.

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В связи с проведением Пхеньяном испытаний Южная Корея, Япония и США запросили проведение экстренного заседания Совета безопасности ООН. Источник Reuters в дипломатических кругах сообщил, что встреча может состояться в 18:00 7 февраля.

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Действия КНДР нарушают несколько резолюций Совета безопасности ООН, предполагающих санкции в отношении Пхеньяна за испытания баллистических ракет.