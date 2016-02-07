КНДР запустила ракету дальнего действия

Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на местное Министерство обороны, передает "Лента.ру".

Информацию о запуске подтвердили и в канцелярии премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Запуск ракеты состоялся в 9:31 по местному времени (2:31 по Киеву). Сообщалось, что ракета движется на юг и должна пролететь над архипелагом Сакисима.

В Токио отметили, что Силы самообороны готовы сбить ракету, если она будет представлять опасность для Японии.

В Пентагоне заявили, что американские военные «отслеживают ситуацию».

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В конце января Северная Корея уведомила ООН о намерении до 25 февраля запустить собственный спутник. Официально объявлено, что это должно послужить развитию северокорейской ракетной техники дальнего действия.

Это намерение вызвало резкий протест Японии и США. Министр обороны Японии Ген Накатани приказал подготовить ПВО страны к уничтожению северокорейской ракеты. Власти США заявили о намерении ужесточить санкции в отношении Пхеньяна, если он не откажется от своего замысла.

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Резкая реакция мировой общественности на планы КНДР по освоению космического пространства связана с тем, что используемые для доставки спутника носители созданы на основе баллистических ракет дальнего радиуса действия. Успешный запуск спутника будет значить продвижение Пхеньяна в технологии доставки боевых зарядов на дальние расстояния.

12 января Центральное телеграфное агентство КНДР сообщило, что северокорейские баллистические ракеты отныне могут быть оснащены боеголовками с термоядерным зарядом. О том, что такой заряд прошел успешные испытания, Пхеньян официально объявил 6 января.