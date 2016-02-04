Ассанж готов завтра сдаться британской полиции

Джулиан Ассанж, создатель скандального ресурса WikiLeaks, заявил, что готов сдаться полиции. Его заявление цитирует Русская служба ВВС.

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Отмечается, что рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы объявит свое решение по этому делу в Женеве в пятницу.

"Если ООН объявит завтра, что я проиграл свое дело против Великобритании и Швеции, я выйду из посольства (Эквадора, - ред.) в полдень в пятницу, чтобы сдаться британской полиции, так как серьезной перспективы для дальнейшего обжалования нет", - заявил Ассанж.

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Как сообщалось, в Швеции сняли три из четырех обвинений в совершении преступлений сексуального характера с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за истечения срока давности обвинений.

В июле этого года Ассанж попросил убежища во Франции, опубликовав письмо в прессе, поскольку "его жизни угрожает опасность". Однако Франция отказала в его просьбе.

В июне 2012 года Ассанж, которого разыскивают в США и Швеции, получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находится там.

Сайт Wikileaks под его руководством получил известность после публикации сотен тысяч секретных документов Пентагона, Госдепартамента и других государственных учреждений США.