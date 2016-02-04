Ассанж готов завтра сдаться британской полиции
В пятницу комиссия ООН объявит свое решение по делу Ассанжа против Великобритании.
Джулиан Ассанж, создатель скандального ресурса WikiLeaks, заявил, что готов сдаться полиции. Его заявление цитирует Русская служба ВВС.
Читайте также "Аль-Каида" рассказала, что "вдохновило" Усаму бен Ладена совершить теракты 11 сентября
Отмечается, что рабочая группа ООН по незаконному лишению свободы объявит свое решение по этому делу в Женеве в пятницу.
"Если ООН объявит завтра, что я проиграл свое дело против Великобритании и Швеции, я выйду из посольства (Эквадора, - ред.) в полдень в пятницу, чтобы сдаться британской полиции, так как серьезной перспективы для дальнейшего обжалования нет", - заявил Ассанж.
Читайте такжеWikiLeaks намерен опубликовать электронную переписку главы ЦРУ
Как сообщалось, в Швеции сняли три из четырех обвинений в совершении преступлений сексуального характера с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за истечения срока давности обвинений.
В июле этого года Ассанж попросил убежища во Франции, опубликовав письмо в прессе, поскольку "его жизни угрожает опасность". Однако Франция отказала в его просьбе.
В июне 2012 года Ассанж, которого разыскивают в США и Швеции, получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находится там.
Сайт Wikileaks под его руководством получил известность после публикации сотен тысяч секретных документов Пентагона, Госдепартамента и других государственных учреждений США.