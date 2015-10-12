После трех лет круглосуточного наблюдения полиция Британии прекратила следить за Ассанжем
Как отмечает ВВС, стоимость круглосуточного присутствия полиции у посольства оценивается более чем в 12 млн фунтов.
Полиция Великобритании прекратила круглосуточное наблюдение возле посольства Эквадора в Лондоне, где скрывается основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Скотленд-Ярд.
Полицейские вели наблюдение с тех пор, как Ассанж попросил убежища в посольстве в июне 2012 года, чтобы избежать экстрадиции в Швецию по обвинению в изнасиловании, которое он отрицает.
"Операция по задержанию Джулиана Ассанжа, однако, продлится и как только он покинет посольство, сотрудники Скотленд-Ярда приложат все усилия, чтобы арестовать его", - отмечается в сообщении.
Как отмечает ВВС, стоимость круглосуточного присутствия полиции у посольства оценивается более чем в 12 млн фунтов.
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Как сообщалось, в Швеции сняли три из четырех обвинений в совершении преступлений сексуального характера с основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа из-за истечения срока давности обвинений.
В июле этого года Ассанж попросил убежища во Франции, опубликовав письмо в прессе, поскольку "его жизни угрожает опасность". Однако Франция отказала в его просьбе.
В июне 2012 года Ассанж, которого разыскивают в США и Швеции, получил убежище в посольстве Эквадора в Лондоне и находится там.