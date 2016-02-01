Сирийская оппозиция встретилась в Женеве со спецпредставителем ООН

Об этом сообщил представитель делегации сирийских оппозиционеров, отмечает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

"Мы настроены оптимистично. И мы здесь для того, чтобы найти решение", - приводит его слова агентство. Противники Башара Асада требуют улучшения гуманитарной ситуации в Сирии, прежде чем садиться за следует переговоров с делегацией правительства страны. Во время разговора с де Мистурой они требовали прекращения блокады городов со стороны правительственных сил, разрешения на доставку гуманитарной помощи и прекращении атак на гражданское население.

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Вместе с тем, глава сирийской правительственной делегации Башар Джаафари забросил оппозиции, что она своим поведением привела к затягиванию начала переговоров. По его словам, это свидетельствует о нехватке достоверности и серьезности в намерениях оппозиции.

Джаафари также заявил, что "приоритетом приоритетов" для Дамаска является борьба с терроризмом. Кроме того, правительство Асада предпочитает "сирийско-сирийский" диалог без вмешательства извне. Одновременно Джаафари назвал сирийских оппозиционеров "террористами", передает Reuters. Впрочем, представитель сирийского правительства выразил готовность предпринять определенные меры для улучшения гуманитарной ситуации в стране.

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1 февраля Стаффано де Мистура планирует провести в Женеве отдельные переговоры с представителями оппозиции, а также с правительственной делегацией.