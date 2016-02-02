В Китае на пиротехнической фабрике прогремел взрыв
11:51, 02 февраля 2016Мир
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Взрыв произошел на подпольной пиротехнической фабрике в одной из деревень провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, передает агентство Синьхуа.
REUTERS
Жертвами взрыва стали шесть человек, двое из которых погибли на месте происшествия и еще четверо - под завалами, передает Росбалт.
Десять человек пострадали. Их госпитализировали в ближайшую больницу без угрозы для жизни.
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Спасательная операция завершена. Устанавливаются все обстоятельства и причины инцидента, а также лица, устроившие в доме незаконное производство пиротехники.
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