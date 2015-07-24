На заводе пиротехники в Италии прогремел взрыв, минимум семь человек погибли

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на газету La Stampa.

При этом количество жертв может возрасти, поскольку пожарные пока не имеют полного доступа к месту взрыва.

В свою очередь прокурор города Бари Джузеппе Валпи подчеркнул, что для того, чтобы пожарные добрались ко всем секциям разрушенного завода, нужны сутки.

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Известно, что на момент взрыва на заводе находились по меньшей мере 14 человек. Кроме того, есть работники, которых считают пропавшими, поскольку их нет ни среди погибших, ни среди раненых.

На момент взрыва завод работал на полную мощность, поскольку окружающие городка готовились к череде фестивалей с использованием пиротехники.