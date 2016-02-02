Король Иордании о беженцах: "Все дошло до точки кипения"

Как отметил Абдалла II, приток сотен тысяч беженцев из Сирии оказывает огромное давление на инфраструктуру и экономику страны, и Иордания, скорее всего, будет вынуждена прекратить прием сирийских беженцев, сообщает Русская служба ВВС.

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"Рано или поздно эта плотина может прорваться... Думаю, все дошло до точки кипения", - отметил монарх.

По словам Абдаллы II, около 25% госбюджета Иордании тратится на помощь беженцам, социальные службы работают на пределе возможностей, растет безработица.

По официальным данным, в Иорданию прибыли 635 тысяч из 4,6 миллионов сирийских беженцев, зарегистрированных в ООН.

Власти страны утверждают, что в Иордании проживает около миллиона сирийцев, в том числе тех, кто прибыл в страну еще до начала вооруженного конфликта в 2011 году.