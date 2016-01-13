Количество беженцев в мире достигло 244 миллионов человек - ООН

Об этом сообщает DW.

Согласно докладу ООН, отмечается, что количество людей, которые добровольно или вынужденно переселились в другую страну, увеличилось с 2000 года на 71 млн человек.

Новые данные ООН учитывают те 20 млн беженцев, которые покинули родные места из-за вооруженных конфликтов.

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В основном, это граждане Сирии, Афганистана и Сомали. "Около трети всех мигрантов (78 млн человек) живут в Европе, в том числе 12 млн - в одной только Германии и еще 9 млн - в Великобритании. В США проживают 47 млн, в России - 12 млн и в Саудовской Аравии - 10 млн человек, родившихся за пределами страны", - отмечается в докладе.

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Для облегчения страданий людей в Сирии, где свирепствует гражданская война, ООН призвала выделить гуманитарную помощь в размере до $8 млрд. Всемирная организация также призвала изыскать еще $500 млн на школьное обучение сирийских детей в соседних с Сирией странах - Турции, Иордании и Ливане.