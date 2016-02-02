Пан Ги Мун осудил теракты под Дамаском

Пан Ги Мун выражает соболезнования семьям погибших и отмечает, что атаки на людей совпали с началом межсирийских переговоров в Женеве.

Политик подчеркивает, что сирийцы заслуживают большего, чем ложный выбор между экстремизмом и репрессиями. Он выражает надежду, что переговоры оппозиции с правительством позволят улучшить гуманитарную ситуацию и дать старт политическому переходу в стране.

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Ранее сообщалось, что число жертв взрывов в пригороде Дамаска достигло 76 человек.

В шиитском квартале Дамаска 31 января произошло три взрыва. Одно из устройств было взорвано террористами дистанционно. Одновременно с ним себя подорвал смертник, находившийся в маршрутном автобусе. Через несколько минут прогремел еще один взрыв. Ответственность за взрывы взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство».