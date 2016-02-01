"Исламское государство" взяло на себя ответственность за теракты возле Дамаска

00:30, 01 февраля 2016
Мир
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Террористическая группировка "Исламское государство" (ИД) взяла на себя ответственность за серию взрывов неподалеку от шиитской мечети возле Дамаска, совершенных в воскресенье, 31 января.

REUTERS

Соответствующее видеообращение появилось вскоре после взрывов в интернете, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на Reuters.

По данным Reuters, в результате взрывов возле шиитской святыни - мечети Саида Зейнаб, расположенной к югу от сирийской столицы Дамаска, погибли как минимум 60 человек. Еще несколько десятков получили ранения. Среди жертв - 25 боевиков из рядов шиитских группировок, которые поддерживают президента Башара Асада.

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REUTERS

Как сообщалось, один из взрывов террористы устроили с помощью автомобиля, начиненного взрывчаткой, другие два осуществили двое террористов-смертников, которые подорвали себя в толпе.

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REUTERS

Мечеть Саида Зейнаб шииты считают местом захоронения близкой родственницы пророка Мухаммеда. В прошлом этот объект уже становился целью террористов. Последний раз ответственность за теракты возле этой мечети взяла на себя группировка "Фронт аль-Нусра", которое связывают с "Аль-Каидой".

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