Британия и ЕС не преодолели разногласий, диалог будет продолжен – Туск

Переговоры Туска и Кэмерона прошли 31 января в Лондоне, сообщает Радио Свобода.

После завершения дискуссии Туск написал в Twitter, что «интенсивная работа» в течение следующего дня будет иметь решающее значение.

Кэмерон указал, что стороны договорились о «еще 24 часа переговоров», прежде чем обнародуют свои предложения.

До встречи Туск заявлял, что в случае сближения позиций сторон он представит проект текста соглашения 27 другим странам-членам ЕС 1 февраля.

Читайте такжеБритания официально начала переговоры об изменении условий членства в ЕС

Великобритания и ЕС надеялись достичь окончательных договоренностей до саммита 18-19 февраля, становится все более нереальной перспективой в случае отсутствия быстрого прогресса.

Главным спорным вопросом является социальная помощь мигрантам из бедных стран ЕС, которые прибывают в Великобританию.