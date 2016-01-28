Эрдоган заявил о необходимости перехода к президентской форме правления

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает kommersant.ru со ссылкой на Reuters. Он подчеркнул, что это не является его личной амбицией и назвал парламентскую форму правления устаревшей и неудобной. "Для создания "новой Турции", мы думаем, страна нуждается в президентской форме правления и новой конституции", - сказал турецкий президент.

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Ранее издание сообщало, что премьер Турции Ахмет Давутоглу обнародовал после встречи с президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом утвержденный президентом состав правительства. В него вошли только депутаты от правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

ПСР Реджепа Тайипа Эрдогана одержала убедительную победу на парламентских выборах. Она получила почти 50% голосов и 317 мест в 550-местном парламенте. Оппозиционные Народно-республиканская партия и Партия национального движения получили 25,4% и 12% голосов соответственно. Почти полным разгромом закончились выборы для прокурдской Партии демократии народов, которая с 10,6% голосов едва преодолела десятипроцентный порог, установленный для прохождения в парламент.