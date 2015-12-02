Ни у кого нет права клеветать на Турцию и обвинять ее в покупке нефти у ИГИЛ – Эрдоган

Президент республики Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что ни у кого нет права клеветать на Турцию и обвинять ее в покупке нефти у боевиков "Исламского государства", сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

Он также подтвердил, что готов покинуть свой пост, если покупка Турцией нефти у ИГИЛ будет доказана.

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Эрдоган подчеркнул, что не ставит свои ценности так низко, чтобы покупать нефть у террористической организации. Также турецкий лидер в очередной раз отметил, что не хочет дальнейшего ухудшения в отношения с Россией.

Как сообщал УНИАН, Эрдоган отверг очередные обвинения России о якобы причастности руководства страны к контрабанде нефти, добываемой в районах Сирии, подконтрольных террористической группировке "Исламское государство".

Ранее в Минобороны РФ заявили, что высшее руководство Турции и лично Эрдоган вовлечены в незаконную добычу и перевозку в Турцию сирийской и иракской нефти.

Напомним, подобные обвинения со стороны Москвы в адрес Анкары начали звучать после уничтожения российского Су-24, который нарушил воздушное пространство Турции.



