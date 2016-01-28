В Швеции суд вынес решение по делу ЮКОСа в пользу России

18 января апелляционный суд постановил, что «арбитражный суд не обладает полномочиями для вынесения таких решений», сообщает РБК со ссылкой на британское издание CDR, специализирующееся на правовой информации.

Решение, о котором идет речь, было вынесено Стокгольмским арбитражным судом в 2012 году. Тогда суд обязал Россию выплатить четырем испанским инвестиционным фондам группы Quasar de Valores компенсацию за экспроприацию активов ЮКОСа. Испанские инвестфонды подали иск к России в Стокгольмский арбитраж еще в 2007 году. Они обвинили ее в целенаправленном доведении ЮКОСа до банкротства с целью экспроприации активов.

В 2014 году окружной суд Стокгольма подтвердил решение арбитражного суда, отклонив жалобу России, пытавшейся оспорить решение третейского суда. Российская сторона настаивала, что у арбитражного суда не было соответствующей компетенции в решении данных вопросов.

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Решение апелляционного суда Стокгольма может быть обжаловано в Верховном суде Швеции до 15 февраля.

"Если решение будет оставлено в силе, то это открывает дорогу Российской Федерации к отмене решения стокгольмского третейского суда", — заявил генеральный секретарь Арбитражной ассоциации Роман Зыков.

"Этот факт особенно важен, в силу того что другой третейский суд (в Гааге) — по делу акционеров ЮКОСа ссылается на стокгольмское третейское решение по иску испанских инвесторов к России. Поэтому выводы шведских государственных судов могут оказаться подспорьем для российской позиции в государственных судах Нидерландов", — добавил он.

Напомним, 28 июля 2014 года арбитражный суд в Гааге постановил, что Россия должна выплатить группе акционеров нефтяного гиганта ЮКОС компенсаций на сумму более $50 млрд. Вскоре Россия подала ходатайство в окружной суд об отмене арбитражного решения.