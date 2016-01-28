Штайнмайер жестко ответил Лаврову по делу об "изнасиловании" русскоязычной девочки

Необычно резкое заявление дипломата в среду, 27 января, стало ответом на претензии Москвы по делу "русскоязычной девочки Лизы", передает Deutsche Welle.

Днем ранее российский министр сказал, что Германия пытается "политкорректно залакировать действительность ради целей внутренней политики".

В заявлении Штайнмайер парировал, что нет никаких оснований для использования инцидента "для политической пропаганды и вмешательстве в и без того сложную внутренемецкую дискуссию о мигрантах и разжигании ее". Он подчеркнул, что немецкая власть делает все возможное для выяснения обстоятельств резонансной ситуации.

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С похожей позицией выступило и Федеральное правительство, предостерегая Россию от использования якобы "изнасилования" русской девочки в Берлине с политической целью. "Нет никаких причин, собственно, нельзя использовать этот случай как политический инструмент", - цитирует пресс-секретаря правительства Штеффена Зайберта агентство dpa. Штайнмайер в свою очередь рекомендовал властям РФ ждать результатов расследования.