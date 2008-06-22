Медведев и Лукашенко подписали совместную декларацию

Президенты России и Белоруссии удовлетворены поступательным характером развития отношений между двумя странами. Об этом говорится в совместной декларации, подписанной сегодня по итогам переговоров Дмитрия Медведева и Александра Лукашенко в Бресте, передает ИТАР-ТАСС.

"Президенты России и Белоруссии выразили удовлетворение поступательным характером развития белорусско-российских отношений, подтвердили приверженность Договору о создании Союзного государства, подписанному 8 декабря 1999 года", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что приоритетными направлениями работы являются последовательное расширение и углубление всестороннего российско- белорусского интеграционного взаимодействия, упрочение системы коллективной безопасности, наращивание взаимодействия в гуманитарной сфере, повышение благосостояния граждан двух стран.