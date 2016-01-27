СМИ: Американский спецназ провел в Ираке десантную операцию на подконтрольной ИГИЛ территории

Об этом агентству Xinhua сообщил источник в спецслужбах, передает РБК.

Американский спецназ провел десантную операцию близ иракского Тикрита в зоне, контролируемой боевиками ИГИЛ.

По словам источника, действия были согласованы с военными частями, дислоцированными на военной авиабазе Speicher, в 5 км от деревни, и с военным командованием Ирака. Это было сделано для того, что избежать возможных ошибок, пояснил источник.

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Собеседник агентства отметил, что не ясно, осуществляли ли американские войска самостоятельно операцию или помогали иракцам.

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По словам другого источника с авиабазы ​​Speicher, операция стала реакцией на нападение боевиков ИГ на сотрудников иракских сил безопасности с севера на юг Тикрите.

Иракские военные источники подтвердили Al Jazeera информацию о спецоперации.

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Как сообщал УНИАН, ранее глава Пентагона Эштон Картер сообщил, что США в ближайшее время перебросят в Ирак легендарную 101-ю воздушно-десантную дивизию, которая примет участие в боях против ИГИЛ.

30 октября появились сообщения, что президент США Барак Обама дал приказотправить в Сирию группу до 50 специалистов для координации действий коалиционной авиации и союзников на земле, а также для поддержки умеренной оппозиции. В зону конфликта были направлены дополнительные истребители F-15 и штурмовики A-10 — они разместились на базе Инджирлик в Турции.

1 декабря глава Пентагона Эштон Картер, выступая перед комитетом Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил, заявил о том, что США направят в Ирак дополнительные спецподразделения для помощи иракскому правительству в борьбе с террористами «Исламского государства». По мнению Пентагона, спецназовцы, помимо помощи Багдаду, будут способны самостоятельно осуществлять силовые операции на территории Сирии. Источник на условиях анонимности сообщил Reuters о том, что численность спецназа, отправленного в Ирак, составит около 200 человек.

21 декабря стало известно о переброске в Ирак американского спецназа. Численность контингента – 100 человек. Вашингтон сообщал, что эти подразделения будут выполнять секретные операции. Размещение элитного подразделения спецназа в Ираке – часть плана США по борьбе с ИГ.