США для борьбы с ИГИЛ развернут сухопутную операцию в Ираке с участием элитной дивизии

Об этом говорится в статье министра обороны США Эштона Картера, опубликованной в издании Politico.

«Солдаты легендарной 101-й дивизии в ближайшее время будут переброшены в Ирак и вступят в бой с ИГИЛ. Они будут чувствовать поддержку всего американского народа и будут действовать в соответствии с четким планом кампании, чтобы нанести решительное поражение варварской организации", - пишет Картер.

Глава Пентагона отметил, что США согласовали этот план с союзниками по "антиигиловской" коалиции во время встречи в Париже, на которой присутствовали представители Франции, Австралии, Германии, Италии, Нидерландов и Великобритании.

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План военной кампании предусматривает три цели.

"Первое - уничтожить основные центры власти ИГИЛ в иракском Мосуле и сирийской Ракке . Второе - уничтожение раковых метастаз ИГИЛ по всему миру. Третье - самая важная миссия: защищать родину", - отметил Картер.

При этом по мнению министра обороны США, только местные военные силы смогут окончательно поразить ИГИЛ и завоевать доверие на освобожденных территориях.

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30 октября появились сообщения, что президент США Барак Обама дал приказ отправить в Сирию группу до 50 специалистов для координации действий коалиционной авиации и союзников на земле, а также для поддержки умеренной оппозиции. В зону конфликта были направлены дополнительные истребители F-15 и штурмовики A-10 — они разместились на базе Инджирлик в Турции.

1 декабря глава Пентагона Эштон Картер, выступая перед комитетом Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил, заявил о том, что США направят в Ирак дополнительные спецподразделения для помощи иракскому правительству в борьбе с террористами «Исламского государства». По мнению Пентагона, спецназовцы, помимо помощи Багдаду, будут способны самостоятельно осуществлять силовые операции на территории Сирии. Источник на условиях анонимности сообщил Reuters о том, что численность спецназа, отправленного в Ирак, составит около 200 человек.

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21 декабря стало известно о переброске в Ирак американского спецназа. Численность контингента – 100 человек. Вашингтон сообщал, что эти подразделения будут выполнять секретные операции. Размещение элитного подразделения спецназа в Ираке – часть плана США по борьбе с ИГ.