Канада отменит санкции против Ирана, чтобы открыть местный рынок для своих самолетов

Об этом сказал министр иностранных дел страны Стефан Дион, передает Reuters.

"Канада отменит санкции, но сохранит подозрения в отношении режима, которому нельзя возвращаться к попыткам завладеть ядерным оружием", - сказал Дион.

Дион также отметил, что Иран имеет низкий уровень защиты прав человека, и был недружественным по отношению к союзникам Канады, таким, как Израиль.

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Отмечается, что отмена санкций со стороны Канады вызвана желанием открыть иранский рынок для своего производителя самолетов - Bombardier. На днях Иран заявил о намерении закупить около 400 новых самолетов, более 100 из которых поставит европейский конкурент - Airbus.

"Если Airbus может это делать, то почему нельзя Bombardier? Каким образом поможет Канаде, или иранскому народу, или Израилю, или кому угодно то, что Канада наносит вред своей промышленности?", - задался вопросом Дион.

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США и Евросоюз 17 января сняли санкции с Ирана. Это произошло после публикации сообщения международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) о выполнении Ираном условий для снятия санкций — ограничении ядерной программы.