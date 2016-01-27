Россия предлагает Японии инвестировать в развитие спорных Курильских островов – СМИ

Москва приглашает иностранных инвесторов вложить деньги в развитие рыболовства на спорных Курильских островах, сообщает ZN.ua со ссылкой на The Telegraph.

Российское правительство обращает внимание на то, что акватория фактически никогда не использовалась в промышленных масштабах и богата на ресурсы. Поэтому имеет высокий потенциал. При этом в Москве обещают отдать Токио приоритет при выборе инвесторов. Но если японская сторона откажется от этого предложения, тогда Россия предложит то же самое компаниям из других стран, которые заинтересуются предложением.

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Курильские острова, которые в Японии называют Северной территорией, были оккупированы армией СССР еще во времена Второй мировой войны. Фактически Кремль и Токио так и не подписали мирное соглашение еще с тех времен. Поэтому японская сторона годами пытается добиться подписания мира и обсуждения с Москвой возвращения этих территорий.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказался за проведение саммита с российским президентом Владимиром Путиным для обсуждения подписания мирного договора между двумя странами.