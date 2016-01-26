Американцы оказались самыми тяжелыми авиапассажирами в мире

Об этом свидетельствует исследование APEX, результаты которого опубликованы на сайте организации, передает Lenta.ru Кроме того, выяснилось, что тучные клиенты авиакомпаний чаще других оказываются недовольными полетом и работой экипажа.

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Как уточняет Business Traveller, вес почти 25% американцев составляет более 91 кг. При этом самыми легкими оказались пассажиры из Азии. Вес 71% туристов не достигает 68 кг.

Кроме того, в исследовании уточняется, что главным показателем комфорта пассажиры в 70% случаев считают удобство салона самолета. Для них этот параметр важнее развлечений, обслуживания на борту и качества питания.

Чаще всего клиенты авиакомпаний оказываются недовольны небольшим пространством между сиденьями и неудобными креслами. При этом 60% путешественников готовы доплатить за дополнительное пространство для ног.

Также исследование показало, что пассажиры бизнес-класса чаще общаются со своими соседями, чем путешествующие экономическим классом.