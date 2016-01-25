Таиландская авиакомпания будет обслуживать кукол

Куклам будут предлагать закуски и напитки, но им будет запрещено сидеть у аварийного выхода, передает Lenta.ru со ссылкой на Bloomberg. В случае, если владелец не приобретет для куклы билет, она будет расцениваться как ручная кладь. Отмечается, что куклы должны быть пристегнуты во время взлета и посадки.

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Речь идет о куклах Luk Thep или «Дитя ангела» (Child Angels), которые в последнее время приобрели популярность в Таиланде. Их стоимость может достигать нескольких сотен долларов. Тайцы верят, что в них находятся души детей-ангелов. Считается, что если ухаживать за ними, это принесет удачу. Отмечается, что, желая задобрить фортуну, владельцы кукол покупают для них одежду известных марок и различные аксессуары.

Кроме того, владельцы бангкокского ресторана Neta Grill сообщили на своей странице в соцсети, что предлагают специальное меню для кукол Luk Thep по ценам детского меню. Блюда будут подаваться при условии, что вся заказанная еда будет съедена.