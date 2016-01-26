Moody's оценило убытки от снежной бури в США в 3 миллиарда долларов

Такое мнение высказали аналитики рейтингового агентства Moody's, передает Лента.ру со ссылкой на ABC News.

Основная часть потерь придется на недополученную прибыль магазинов, ресторанов и других заведений из-за отсутствия покупателей и клиентов. Кроме того, убытки понесут получающие почасовой оклад сотрудники, которые не смогли добраться до работы. При этом ущерб, нанесенный инфраструктуре, в расчет не берется.

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В Moody's отметили, что ущерб от снежной бури окажется сравнительно небольшим. Так, ураган «Сэнди», обрушившийся на восточное побережье США в октябре 2012 года, причинил бизнесу убытков на 26 миллиардов долларов. В 45 миллиардов долларов были оценены разрушения от стихии.