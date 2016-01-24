В Молдове протестующие угрожают заблокировать трассы

Как передает РИА «Новости», сторонники левой оппозиции Молдовы — Партии социалистов и внепарламентской "Нашей партии", а также правоцентристской платформы DA ("Достоинство и правда"), несмотря на десятиградусный мороз, провели сегодня семичасовую массовую акцию протеста в Кишиневе.

Митинг начался на центральной площади молдавской столицы. Затем протестующие, выстроившись в колонну, прошли по главному проспекту по направлению к выезду из Кишинева. Таким образом, манифестанты полностью парализовали движение транспорта на центральных улицах города. Протестующие в течение часа удерживали заблокированными въезды и выезды из Кишинева в северном направлении. Затем они вернулись на главную площадь столицы. В общей сложности протестующие прошли около 20 километров.

По оценкам полиции, в акциях протеста приняли участие около 20 тысяч граждан. Организаторы манифестаций в свою очередь заявляют, что на воскресный митинг вышли более 100 тысяч протестующих.

Требования манифестантов не изменились. Они по-прежнему выступают против избранного правительства Павла Филипа, за роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов. Свои условия манифестанты обозначили в резолюции, которую намерены передать действующим властям. Для исполнения этих требований создан Совет национального спасения, в который включены представители протестующих и политической оппозиции.

Кроме того, манифестанты выдвинули ультиматум действующей власти: если требования протестующих не выполнят до четверга, то трассы международного и национального значения будут заблокированы.

Организаторы манифестаций отметили, что будут стоять до последнего, пока требования протестующих не будут выполнены.

Массовые акции протеста проходят в Кишиневе с 20 января.