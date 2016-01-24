Протесты в Молдове: оппозиция требует распустить парламент и провести досрочные выборы

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Newsmaker.md.

Лидеры оппозиции со сцены на центральной площади Кишинева зачитали резолюцию с требованиями к власти.

Протестующие требуют распустить парламент и провести досрочные выборы не позже апреля, отставки главы Нацбанка, Генпрокуратуры, ЦИК и еще нескольких высокопоставленных чиновников.

Также среди требований - освобождение политзаключенных, включая "группу Петренко" и регистрация партии "Гражданская платформа "Достоинство и правда".

Как сообщалось, в среду парламент Молдавии поддержал кандидатуру Павла Филипа на должность премьер-министра. Также был утвержден и состав правительства.

Парламент не стал заслушивать программу деятельности правительства и принял решение об утверждении правительства без обсуждения.

Под парламентом в это время проходил митинг против избрания Филиппа премьером, который закончился штурмом здания.

Протесты продолжились и в последующие дни.