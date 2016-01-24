В Молдове протестующие требуют отставки нового правительства
В столице Молдовы Кишиневе тысячи людей собрались, чтобы потребовать отставки новоназначенного правительства и досрочных выборов.
Как передает Радио Свобода, протест организовали две пророссийские партии и антикоррупционное проевропейское движение.
Митинг в поддержку правительства, который также был запланирован на 24 января, отменили, чтобы избежать возможных столкновений.
Возмущение общественности вызвало назначение 20 января Павела Филипа премьер-министром. Член правящей Демократической партии (ДП) Филипп воспринимается многими как подконтрольный скандальному олигарху Владу Плахотнюку.
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Но США, ЕС и ближайший союзник Молдовы, член ЕС – Румыния заявили, что они будут работать с новым правительством, и призвали его провести проевропейские реформы.
Накануне протеста 24 января министр внутренних дел Молдовы Александру Жиздан призвал участников митинга воздерживаться от каких-либо насильственных действий. Он также сказал, что полиция обнаружила десятки людей, причастных к столкновениям в Кишиневе 20 января, вскоре после того, как парламент поддержал новый состав правительства.