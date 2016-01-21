Глава парламента Молдовы попросил оппозицию дать правительству 100 дней

Председатель парламента Молдовы Андриан Канду назвал чрезмерными требования отставки правительства страны, которые выдвигает пророссийская оппозиция, вышедшая на акции протеста.

"Они не признают легитимность правительства и требуют досрочных выборов. Есть слишком мало причин для того, чтобы проводить досрочные выборы. Правительство законно, об этом свидетельствует и поддержка наших партнеров по развитию, реакция зарубежных лидеров, которая была вчера и сегодня", - цитирует Канду Русская служба ВВС.

Он призвал всех успокоиться и дать правительству отработать хотя бы 100 дней, чтобы оно стабилизировало ситуацию в стране.

Встреча представителей оппозиции и властей Молдовы прошла в резиденции президента страны Николая Тимофти. Ожидалось, что он также примет участие в переговорах, но президент так и не вышел к оппозиции.

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Сами оппозиционеры заявили, что их основным требованием является отставка правительства страны. По их мнению, оно было выбрано незаконно.

"Мы договорились, что завтра до 13:00 нам должны дать ответ. Отставка этого правительства возможна в двух случаях: либо голосованием в парламенте, либо решением Конституционного суда, который признает утверждение кабинета Павла Филипа незаконным", - заявил председатель Партии социалистов и один из лидеров протеста Игорь Додон.

Демонстранты в четверг заблокировали здание парламента страны. В пятницу оппозиционеры обещают продолжить протесты.

Как сообщал УНИАН, в среду в Кишиневе начались массовые протесты пророссийской оппозиции, которые переросли в беспорядки. Оппозиция выступила против утверждения правительства во главе с демократом Павлом Филипом.