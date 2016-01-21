В Кишиневе тысячи людей вышли на антиправительственный митинг (фото)

Тысячи протестующих направились на мирный протест у здания парламента. Они настроены решительно и "хотят добиться изменений", пишет Jurnal.md.

Люди на площади Великого национального собрания скандируют: «Объединимся, молдаване!», «Досрочные выборы!».

«Мы предупредили весь мир, что в Республике Молдова пытаются установить жесткую, кровавую диктатуру. Вчера пролилась кровь. В этой стране есть один человек, который хочет крови, тот, кто в 2009 году покалечил детей на площади Великого национального собрания. Его зовут Плахотнюк. Вчера пролилась кровь, конечно, не ребенка, но кровь нашего товарища Кирилла Моцпана, который походит из семьи храбрых людей. Мы должны проявить по отношению к нему свое уважение», - заявил Андрей Нэстасе, один из членов инициативной группы Гражданской платформы «Достоинство и Правда» (DA).

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Нэстасе сказал, что Плахотнюк должен быть включен в Книгу Рекордов Гиннеса за самую крупную кражу.

«Мы должны написать письмо, чтобы Плахотнюка внесли в Книгу Гиннесса за кражу миллиарда. Плахотнюк должен быть внесен в книгу рекордов Гиннесса как величайший вор, как самый лучший бандит», - добавил Нэстасе.

Как сообщал УНИАН, Молдова осталась без правительства 29 октября прошлого года. Тогда был отправлен в отставку кабинет министров и возглавлявший его вице-председатель Либерально-демократической партии (ЛДП) Валерием Стрельцом. После этого митинги в Кишиневе проходили регулярно.

В среду парламент Молдовы поддержал кандидатуру представителя Демократической партии Павла Филипа на пост премьер-министра страны. Филип был предложен парламентским большинством из 56 депутатов (парламент Молдавии состоит из 101 депутата).

Также вчера сторонники как пророссийских партий (социалистов и «нашистов»), так и проевропейской гражданской платформы DA штурмовали здание парламента.