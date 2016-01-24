У берегов Никарагуа затонуло судно с туристами: 13 погибших

У берега острова Биг-Корн в Карибском море потерпело крушение судно, на борту которого находились 32 человека, сообщает Газета.ru.

"Судно перевернулось в двух милях от принадлежащего Никарагуа острова, погибли девять человек, еще четверо числятся в списках пропавших без вести", - говорится в сообщении.

На борту корабля находились 25 граждан соседней Коста-Рики, четверо граждан США и трое граждан Никарагуа, в том числе двое членов экипажа.

По словам главы ВМС Марвина Корралеза, владелец судна и его помощник задержаны полицией. Им могут быть предъявлены обвинения.

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По предварительным данным, экипаж без необходимых документов перевозил туристов в условиях плохой погоды, ставшей причиной опрокидывания судна.