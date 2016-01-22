В РФ из-за новых правил могут остаться без импортных лекарств - СМИ

Цены на лекарства взлетели почти на 25% — в два раза выше уровня инфляции. В связи с решением Минпромторга РФ в текущем году россияне не увидят сотни современных лекарственных препаратов зарубежного производства. А через год с прилавков могут исчезнуть буквально тысячи наименований лекарств. Об этом идет речь в статье Business FM.

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Большинство современных фармкомпаний работают по стандарту GMP — системе норм и правил, которые регулируют производство медпрепаратов. При этом российские чиновники решили выдавать иностранным производителям собственные GMP-сертификаты. В текущем году это коснется всех новых препаратов, в следующем — абсолютно всех лекарств.

Издание описывает механизм сертификации. Российский чиновник выезжает за границу и под лупой рассматривает весь цикл производства: от химических реакций до упаковки готовой продукции. Командировку полностью оплачивает производитель. Он же платит пошлину — в размере 30 тысяч долларов. При позитивном решении компания получает сертификат и может выйти на российский рынок.

Но у этой схемы есть ряд недостатков. Во-первых, мелкие производители могут не выдержать финансовой нагрузки от приезда проверяющих и отказаться от работы в России. Во-вторых, по информации источников издания, сертификацией компаний занимаются всего восемь человек. А количество новых препаратов, которые должны появиться в этом году, приближается к тысяче. Их просто не успеют проверить. Соответственно – не будут продавать в РФ.

"Времени для того, чтобы получить сертификаты при запуске нового продукта, уйдет очень много, то есть это не год, а больше. Крайними окажутся пациенты", - рассказывает глава российского представительства Pfizer, Данил Блинов

В следующем году инспекторы РФ должны будут проверить уже несколько тысяч препаратов. Если не нарастить штат инспекторов до сотни человек, физически это будет просто невозможно. Зарубежные лекарства начнут исчезать из аптек. При этом на запрос журналистов о причинах введения новой сертификации ни в российском Минздраве, ни в Минпромторге не ответили.