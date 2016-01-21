Премьер Франции назвал три основных опасности для Евросоюза
14:21, 21 января 2016Мир
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Премьер-министр Франции Мануэль Вальс заявил, что Евросоюзу сейчас угрожают несколько проблем, способных расколоть его.
REUTERS
В ходе экономического форума в Давосе Мануэль Вальс сказал, что, по его мнению, эти опасности – терроризм, миграционный кризис и возможный выход Великобритании из состава Европейского союза, передает Би-би-си.
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Тем не менее, он надеется, что с Великобританией удастся договориться по этому вопросу.
Ранее британский премьер-министр Дэвид Кэмерон заявил о возможности проведения в стране референдума о дальнейшем членстве в ЕС. При этом он подчеркнул, что в феврале нынешнего года на очередном саммите ЕС надеется добиться подписания соглашения о реформировании Евросоюза.
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