Кэмерон: соглашение о реформах Евросоюза может быть подписано в феврале

Как рассказал в интервью Би-би-си премьер-министр, в феврале этого года на очередном саммите ЕС он надеется добиться подписания соглашения о реформировании Евросоюза.

Читайте такжеБританский премьер надеется на более выгодные условия членства в ЕвросоюзеРеферендум о дальнейшем членстве Великобритании в Евросоюзе власти обещали провести до конца 2017 года, однако, по словам Дэвида Кэмерона, он может быть проведен уже в этом году - в том случае, если соглашение о реформах альянса будет подписано в следующем месяце.

При этом, если же усилия правительства по продвижению реформ окажутся тщетными, и большинство британцев в ходе референдума проголосует за выход страны из ЕС, Дэвид Кэмерон не станет подавать в отставку.

Предложения британского премьера о реформировании Евросоюза касаются четырех ключевых пунктов: управления экономикой, конкуренции, иммиграции и суверенитета.

Так, британский премьер требует признать, что евро не является единственной валютой Евросоюза, чтобы страны, не входящие в еврозону, не были ущемлены в своих экономических интересах.

Великобритания также хотела бы получить от Брюсселя гарантии, что ей не придется участвовать в программах финансовой помощи странам еврозоны.

Кроме этого, Дэвид Кэмерон призывает "уменьшить бремя чрезмерного регулирования" европейской экономики и ограничить дальнейшее расширение единого рынка.

Британский премьер выступает за ужесточение политики в области предоставлении мигрантам социальных пособий.

По мнению Дэвида Кэмерона, Великобритания не нуждается в дальнейшей политической интеграции и "в более тесном союзе" с остальными странами ЕС.

Кроме того, глава британского правительства считает, что национальные парламенты стран-членов Евросоюза должны иметь больше власти, дабы иметь возможность блокировать на местах принимаемые Брюсселем директивы.