В Египте неизвестные напали на пост полиции: пятеро погибших

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на министерство внутренних дел Египта.

Среди погибших - три офицера. Еще трое полицейских получили ранения, говорится в сообщении министерства, передает DW.

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Правоохранители оцепили район, где произошло нападение, и начали искать нападавших. Ответственность за предыдущие нападения в этом районе принимала на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Уже сотни египетских полицейских и солдат погибли с 2013 года на Синайском полуострове и в регионе Каира от рук боевиков. Несколько радикальных группировок, в том числе сторонники свергнутого президента Мухаммеда Мурси, противостоят центральной власти Египта.