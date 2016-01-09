Двое граждан Австрии получили ранение в ходе нападения на отель в Египте - МИД
02:09, 09 января 2016Мир
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Два гражданина Австрии пострадали при нападении на отель в Египте.
REUTERS
Это подтвердил глава австрийского МИДа Себастьян Курц, передает РБК-Украина.
Курц отметил, что сотрудники австрийского посольства в Каире несут ответственность за всех своих туристов в Египте.
О том, что в ходе атаки пострадали два австрийца ранее сообщило МВД Египта. Кроме того, ранения также получил один швед, говорилось в отчете ведомства.
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Ранее УНИАН сообщал, что в египетском курортном городе Хургада вооруженные люди открыли огонь по входу в отель, в котором останавливаются иностранные туристы.
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